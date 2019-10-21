США готовы воевать против Турции

США приготовились воевать против Турции при необходимости

Соединенные Штаты готовы применить военную силу против Турции в случае необходимости. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала CNBC.

«В случае, если потребуется динамика или военная акция, следует знать, что президент [США Дональд] Трамп полностью готов предпринять эти действия», — заявил Помпео, подчеркнув, что США предпочитают войне мир.

Госсекретарь отказался рассказать, какие именно действия со стороны Анкары могут вынудить Вашингтон начать военные действия. Он объяснил это нежеланием мешать Трампу в решении о том, стоит ли американской стороне применять военную мощь.