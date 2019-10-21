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США приготовились воевать против Турции при необходимости 

Lenta.ru 32 минуты назад
США готовы воевать против Турции
Фото: Reuters
Соединенные Штаты готовы применить военную силу против Турции в случае необходимости. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала CNBC.
«В случае, если потребуется динамика или военная акция, следует знать, что президент [США Дональд] Трамп полностью готов предпринять эти действия», — заявил Помпео, подчеркнув, что США предпочитают войне мир.
Госсекретарь отказался рассказать, какие именно действия со стороны Анкары могут вынудить Вашингтон начать военные действия. Он объяснил это нежеланием мешать Трампу в решении о том, стоит ли американской стороне применять военную мощь.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Латинская Америка , Оружие , Политика , США , Турция
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