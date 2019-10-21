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Трамп говорил по телефону с Ким Чен Ыном 

News.ru 1 час назад
Трамп поговорил по телефону с Ким Чен Ыном
Фото: globallookpress.com
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что общался по телефону с председателем Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Только личные усилия главы США уберегли страны от войны, уверен он.
По его словам, бывший американский лидер Барак Обама при передаче полномочий признался, что не знает, как урегулировать конфликт с КНДР, передаёт ТАСС.
Вообще-то он (Барак Обама. — News.ru) пытался сделать это (позвонить Ким Чен Ыну. — News.ru) 11 раз. Но джентльмен на другом конце провода не отвечал на его звонки. Отсутствие уважения. Однако он отвечает на мой звонок, — подчеркнул Трамп.
Ранее News.ru писал, что 6 октября лидеры Китая и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами по случаю 70-летней годовщины установления дипломатических связей между двумя странами.
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В мире , Азия , Конфликты , Политика , США , Барак Обама , Чен Ким , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , КНДР
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