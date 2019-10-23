Крупнейшая медная компания Чили присоединится к забастовке

Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке

Сотрудники чилийской государственной медной компании Codelco, крупнейшего в мире производителя меди, присоединятся к всеобщей забастовке, объявленной на среду и четверг на фоне проходящих в стране протестов.

"Национальный совет управляющих информирует, что исполнительный комитет принял решение присоединиться к национальной забастовке, созванной общественными организациями нашей страны на 23 и 24 октября", — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Федерации работников медной промышленности, представляющей сотрудников Codelco.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями — люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.

Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в ряде городов, популярных у туристов. Четыре ночи подряд в ряде городов страны устанавливался комендантский час.