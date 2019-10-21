Трамп пригрозил проучить Иран

Трамп не хочет воевать, но грозит проучить Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы Америка вела войну с кем бы то ни было, но при этом готов жестко ответить Ирану , если в этом будет необходимость.

Как передает "Интерфакс", об этом глава Белого дома сообщил журналистам в Вашингтоне, пообещав ударить Ирак "так, как никогда прежде", если власти этой страны будут проводить неприемлемую политику.

Трамп пояснил, что одним из его предвыборных обещаний было возвращение американских военнослужащих домой. По его словам, одно из самых тяжелых вещей, которое ему время от времени приходится делать — это писать письма родным и близким погибших солдат и офицеров США.

Президент подчеркнул, что зачастую он должен пояснить родителям за что их ребенок погиб на Ближнем Востоке. Он отметил, что есть время для войны, а есть периоды, когда надо действовать умно, не воюя.

Тем временем, как передает РИА Новости, иранский нефтяной танкер Sabiti вернулся в территориальные воды своей страны.

11 октября 2019 года у берегов Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидда в Красном море неизвестными по судну было выпущено две ракеты. В результате атаки танкер получил повреждения, из-за чего произошла утечка нефти.

Официальный Тегеран проводит расследование нападения и пока не спешат назвать, кто стоит за ним, однако подчеркивает, что это могло совершить либо одно, либо несколько государств.