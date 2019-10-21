В Германии представили новую инициативу по Сирии

Германия предложила создать международную зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала создать международную зону безопасности в Сирии . Инициатива на этот счет будет представлена в НАТО

Крамп-Карренбауэр отметила, что согласовала предложение с канцлером Ангелой Меркель . Оно будет представлено союзникам по НАТО на полях встречи министров обороны альянса, которая состоится 24-25 октября, передает ТАСС.

«Вопрос, как может выглядеть это решение, заключается в создании контролируемой международным сообществом зоны безопасности при привлечении Турции и России с целью деэскалации ситуации», — сказала она.

Министр выразила мнение, что эта инициатива «имеет смысл».

Ранее Германия заявила о незаконности вторжения Турции в Сирию.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии против курдов с целью создания зоны безопасности на границе. В ситуацию вмешались сирийские войска, которые по договоренности с курдами стали занимать города на севере страны.

17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды покинули район пограничной зоны безопасности.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.