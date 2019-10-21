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Германия предложила создать международную зону безопасности в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
В Германии представили новую инициативу по Сирии
Фото: EPA
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала создать международную зону безопасности в Сирии. Инициатива на этот счет будет представлена в НАТО.
Крамп-Карренбауэр отметила, что согласовала предложение с канцлером Ангелой Меркель. Оно будет представлено союзникам по НАТО на полях встречи министров обороны альянса, которая состоится 24-25 октября, передает ТАСС.
«Вопрос, как может выглядеть это решение, заключается в создании контролируемой международным сообществом зоны безопасности при привлечении Турции и России с целью деэскалации ситуации», — сказала она.
Министр выразила мнение, что эта инициатива «имеет смысл».
Ранее Германия заявила о незаконности вторжения Турции в Сирию.
Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии против курдов с целью создания зоны безопасности на границе. В ситуацию вмешались сирийские войска, которые по договоренности с курдами стали занимать города на севере страны.
17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды покинули район пограничной зоны безопасности.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.
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Комментарии3
В мире , Ближний Восток , Европа , Ангела Меркель , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Германия , Сирия
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