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Опубликовано видео Ассанжа в «автозаке» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Опубликовано видео Ассанжа в «автозаке»
Фото: РИА Новости
Оператор Ruptly заснял основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в полицейском фургоне, в котором его перевозили в тюрьму после слушаний в лондонском суде.
На видео 48-летний Ассанж гладко выбрит. Во время ареста у него была длинная борода, напоминает RT.
Кадры сделаны после заседания суда в понедельник. Портал отмечает, что в суде Ассанж выглядел растерянным и жаловался на условия своего пребывания в тюрьме.
Ассанж в британской тюрьме ожидает слушаний об экстрадиции в США, которые состоятся в феврале 2020 года.
Вестминстерский магистратский суд Лондона в понедельник отклонил прошение адвокатов Ассанжа отложить на три месяца рассмотрение дела о его экстрадиции. При этом СМИ сообщали, что суд в Лондоне может затянуться на шесть лет и обойдется британским налогоплательщикам в 777 тыс. долларов.
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