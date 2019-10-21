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На Украине может появиться свой Нью-Йорк 

Рамблер 42 минуты назад
На Украине может появиться свой Нью-Йорк
Фото: commons.wikimedia.org/V&A Dudush
Жители поселка Новгородское в Донецкой области Украины выступили за переименование населенного пункта в Нью-Йорк, сообщает Strana.ua.
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Название Нью-Йорк для поселка историческое: именно так он назывался с момента основания в 1877 году до 1951 года, когда его переименовали указом Президиума Верховного совета Украинской ССР.
Глава Донецкой области Павел Кириленко поддержал идею о переименовании поселка. Согласно законодательству, после согласования с руководством области вопрос должен быть рассмотрен Верховной радой.
Заявки на возвращение Новгородскому исторического названия Нью-Йорк дважды подавались в раду прошлого созыва, но так и не были рассмотрены.
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В мире , Украина , Павел Кириленко , Верховная Рада , Нью-Йорк
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