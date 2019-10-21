На Украине может появиться свой Нью-Йорк

Жители поселка Новгородское в Донецкой области Украины выступили за переименование населенного пункта в Нью-Йорк сообщает Strana.ua.

Название Нью-Йорк для поселка историческое: именно так он назывался с момента основания в 1877 году до 1951 года, когда его переименовали указом Президиума Верховного совета Украинской ССР.

Глава Донецкой области Павел Кириленко поддержал идею о переименовании поселка. Согласно законодательству, после согласования с руководством области вопрос должен быть рассмотрен Верховной радой

Заявки на возвращение Новгородскому исторического названия Нью-Йорк дважды подавались в раду прошлого созыва, но так и не были рассмотрены.