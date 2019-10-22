«Невнятица от Киева»: нормандский саммит под угрозой срыва 

Киев начал делать противоречивые заявления после подписания «формулы Штайнмайера» и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в «нормандском формате» остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Двумя днями ранее президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе и саммит «нормандской четверки».
Подготовка к саммиту в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе остановилась из-за противоречивой политики Киева, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, вся ситуацию замерла после переговоров на международном уровне, проведенных политическими советниками лидеров стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции, передает ФАН.
«После подписания «формулы Штайнмайера» и договоренности по разводу сил у городов Золотое и Петровское в Москву стали поступать противоречивые сигналы из Киева. На востоке Украины много сейчас непонятного», — подчеркнул высокопоставленный сотрудник Кремля.
Ушаков при этом заверил, что Москва настаивает на тщательной подготовке планируемого саммита и заведомого согласования проекта предстоящих итоговых решений. Результатом же встречи должны стать шаги в реализации минских договоренностей, а не пересмотр Киевом «положений комплексного плана», подытожил политик.
«Много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы по итогам работы контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского», — добавил Ушаков.
Не исключено, что одним из непонятных решений Киева Москва назвала назначение куратора «Интер лиги» КВН, участника «О. С. П. -студии» и «Шоу долгоносиков», комика Сергея Сивохо советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Двумя днями ранее президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, в частности, они поговорили о саммите «нормандской четверки».
Собеседники отметили важность неукоснительного соблюдения минских соглашений. В том числе имелось в виду разведение войск от линии соприкосновения и имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
«Что касается возможного проведения очередного саммита «нормандской четверки» — то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонных переговоров Путина и Меркель.
В Кремле добавили, что вопросы встречи лидеров четырех стран — Германии, Франции, России и Украины — будут обсуждаться на уровне помощников глав государств, а также руководствами внешнеполитических ведомств.
В тот же день экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко призналась, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ВСУ выполняют все предписания минских соглашений, хотя и знал, что это не так.
По словам Савченко, нынешний глава государства Владимир Зеленский действительно стремится сделать так, чтобы все нормы соглашений, достигнутых в ходе Минского процесса, выполнялись в Донбассе, передает НСН.
«Минский процесс — это всего лишь желание мира, которое записано в 11 пунктах. А теперь вопрос, как реализовать это желание. И на самом деле не так то и просто все пункты выполнить.
Изменилась ли риторика президента? Я считаю, что Зеленский просто начал искать механизмы, как их выполнить. Если Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали», — пояснила бывший нардеп.
За несколько дней до этого в Люксембурге министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил своим коллегам из стран Европейского союза «удовлетворительный план» урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
«Мы увидели от него достаточно всеобъемлющий план и, я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства по реформам, а также относительно того, как решать конфликт на востоке Украины», — заявила она.
Политик отметила, что Евросоюз, увидев «позитивное развитие» ситуации, готов поддержать намерения киевских властей.
«Мы подтвердили украинскому министру приверженность ЕС поддержке суверенитету и территориальной целостности Украины, а также приверженность поддержке повестки реформ», — добавила дипломат ЕС.
Чуть ранее Путин пояснил, что Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе и причиной этого могли стать действия украинских националистов.
Он добавил, что представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик уже несколько раз запускали сигнальные белые ракеты, заявляя тем самым о готовности к разведению сил, но украинская сторона на это не отвечала.
«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Здесь нужно проявление политической воли», — указал российский лидер.