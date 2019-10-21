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Премьер Украины опроверг смех Зеленского над поджогом дома соратницы Порошенко 

Lenta.ru 1 час назад
Смеялся ли Зеленский над ЧП с соратницей Порошенко
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал выступление, посвященное пожару в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой и представленное в рамках шоу студии «Квартал 95», которую до своего избрания на пост президента страны возглавлял Владимир Зеленский. Об этом сообщает «112 Украина».
Гончарук призвал не связывать с главой государства любой политический юмор «Квартала 95». По его словам, президент Украины вместе с правоохранителями пытается разобраться, по каким причинам произошло возгорание, о котором идет речь.
«Я неоднократно видел настоящую реакцию президента Зеленского на историю с пожаром госпожи Гонтаревой, эта реакция была абсолютно правильная и человеческая. Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом, это точно неправда, и президент Зеленский точно с этого не смеялся», — подчеркнул Гончарук.
В очередном выпуске шоу «Вечерний квартал» Евгений Кошевой и женская группа национального хора имени Веревки исполнили песню «Горела хата» на мотив украинской народной песни «Горіла сосна». В частности, в песне звучали слова: «Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала… Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича». Это выступление Гонтарева назвала позором для всей страны.
18 сентября бывшая глава Нацбанка заявила, что ряд происшествий, которые происходили вокруг нее — в частности, ДТП в Лондоне, в котором ее сбила машина, и поджоги — инициированы олигархом Игорем Коломойским.
Ранее сообщалось, что злоумышленники сожгли расположенный под Киевом дом Гонтаревой. Возгорание началось после того, как неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Прибывшим на место происшествия пожарным не удалось потушить возгорание, и дом полностью сгорел.
За последнее время это уже третий инцидент, связанный с Гонтаревой. 5 сентября в центре Киева был сожжен автомобиль, на котором ездил ее сын Антон. 30 августа в центре Лондона женщину сбила машина, в результате чего она получила серьезные травмы. Однако лондонская полиция считает это ДТП несчастным случаем, а не умышленным преступлением.
В августе Генпрокуратура Украины заподозрила Бориса Филатова — бывшего замглавы администрации прежнего президента Петра Порошенко и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в пособничестве в завладении крупной суммой денег. Речь идет о деле финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU), сотрудники которой в ходе сделки между аграрным фондом и одним из банков «фактически украли» около 150 миллионов гривен (шесть миллионов долларов).
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Комментарии
В мире , Валерия Гонтарева , Алексей Гончарук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Евгений Кошевой , Борис Филатов
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