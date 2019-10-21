Смеялся ли Зеленский над ЧП с соратницей Порошенко

Премьер Украины опроверг смех Зеленского над поджогом дома соратницы Порошенко

Гончарук призвал не связывать с главой государства любой политический юмор «Квартала 95». По его словам, президент Украины вместе с правоохранителями пытается разобраться, по каким причинам произошло возгорание, о котором идет речь.

«Я неоднократно видел настоящую реакцию президента Зеленского на историю с пожаром госпожи Гонтаревой, эта реакция была абсолютно правильная и человеческая. Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом, это точно неправда, и президент Зеленский точно с этого не смеялся», — подчеркнул Гончарук.

В очередном выпуске шоу «Вечерний квартал» Евгений Кошевой и женская группа национального хора имени Веревки исполнили песню «Горела хата» на мотив украинской народной песни «Горіла сосна». В частности, в песне звучали слова: «Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала… Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича». Это выступление Гонтарева назвала позором для всей страны.

18 сентября бывшая глава Нацбанка заявила, что ряд происшествий, которые происходили вокруг нее — в частности, ДТП в Лондоне, в котором ее сбила машина, и поджоги — инициированы олигархом Игорем Коломойским.

Ранее сообщалось, что злоумышленники сожгли расположенный под Киевом дом Гонтаревой. Возгорание началось после того, как неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Прибывшим на место происшествия пожарным не удалось потушить возгорание, и дом полностью сгорел.

За последнее время это уже третий инцидент, связанный с Гонтаревой. 5 сентября в центре Киева был сожжен автомобиль, на котором ездил ее сын Антон. 30 августа в центре Лондона женщину сбила машина, в результате чего она получила серьезные травмы. Однако лондонская полиция считает это ДТП несчастным случаем, а не умышленным преступлением.