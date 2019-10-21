В АСЕАН отметили улучшение отношений с Россией

АСЕАН констатирует улучшение отношений с РФ , странам АСЕАН и России следует и далее укреплять сотрудничество в различных сферах, заявил министр по делам молодежи, образования и спорта Королевства Камбоджа Хан Чуон Нарон.

"С удовлетворением констатирую заметное улучшение отношений между АСЕАН и Россией. В этом году мы отмечаем 20-летие диалогового партнерства между АСЕАН и Россией, которое с 2018 года повысилось до уровня стратегического партнерства. Это стратегическое партнерство основано на сотрудничестве в политике, безопасности, экономике и социально-культурной сфере. У АСЕАН и России множество причин для взаимодействия", — сказал он на XII Конвенте Российской ассоциации международных исследований (РАМИ).

По его словам, одной из причин этого является то, что "Россия играет все более значимую роль в мире". Как отметил Хан Чуон Нарон, АСЕН признает смещение глобального баланса сил на восток, что сопровождается подъемом Китая и "возвращением Россию на мировую арену".

"АСЕАН и России следует и далее укреплять сотрудничество в различных сферах, включая экономику, политику, безопасность, социально-культурное направление, действия в чрезвычайных ситуациях, сохранении природных ресурсов, охраны окружающей среды, туризм, образование. АСЕАН приветствует дальнейшее участие России в восточно-азиатском саммите, который стал платформой для стратегического диалога по формированию всесторонней открытой, равной и инклюзивной архитектуры безопасности в АТР, основанной на общепризнанных принципах международного права, уважении интересов друг друга, принципов мирного урегулирования споров и неприменении насилия в отношении друг друга ", — отметил он.

По его словам, АСЕАН и Россия могли бы играть важную роль в поддержании регионального мира и процветания, а также содействии стабильности и инклюзивному росту в АТР.

В состав АСЕАН входят Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Бруней, Лаос, Камбоджа, Мьянма и Вьетнам.