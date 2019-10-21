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Пакистан приостановил почтовое сообщение с Индией 

RT на русском 38 минут назад
Пакистан приостановил почтовое сообщение с Индией
Фото: Reuters
Индийский министр законодательства и юстиции Рави Шанкар Прасад заявил, что Пакистан в одностороннем порядке приостановил почтовое сообщение с Индией.
Об этом сообщает NDTV.
«Решение Пакистана напрямую противоречит международным нормам Всемирного почтового союза», — отметил он.
Вместе с этим министр подчеркнул, что Пакистан пошёл на данный шаг без какого-либо предварительного уведомления.
Ранее Министерство иностранных дел Пакистана выразило протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире 19 и 20 октября.
20 октября СМИ сообщали, что армия Индии нанесла артиллерийский удар по лагерям боевиков, расположенным на подконтрольной Пакистану части спорной области Кашмир.
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В мире , Конфликты , Пакистан
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