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Курды забросали военных США помидорами и камнями 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Военных США забросали помидорами и камнями
Фото: flickr.com
Жители сирийского города Камышлы закидали камнями и помидорами колонну американских военных, которые покидали территорию Сирии.
Таким образом граждане отреагировали на решение президента США Дональда Трампа о выводе войск с севера страны, передаёт агентство Hawar.
Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты могут оставить в восточной Сирии около 200 своих военных. В пользу нового плана Пентагона по сохранению небольшого контингента войск в САР склоняется Трамп.
Приказ о выводе войск из САР глава Штатов отдал ещё перед началом военной операции Турции «Источник мира», которую Анкара развернула 9 октября. Американские военнослужащие разрушили свою сирийскую базу в районе Телль-Байдар, на которой находилась взлётно-посадочная полоса для военно-транспортных самолётов. Помимо самолётной полосы на месте дислокации контингента была размещена и вертолётная площадка.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , Политика , США , Дональд Трамп , Пентагон
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