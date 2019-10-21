Военных США забросали помидорами и камнями

Курды забросали военных США помидорами и камнями

Жители сирийского города Камышлы закидали камнями и помидорами колонну американских военных, которые покидали территорию Сирии

Таким образом граждане отреагировали на решение президента США Дональда Трампа о выводе войск с севера страны, передаёт агентство Hawar.

Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты могут оставить в восточной Сирии около 200 своих военных. В пользу нового плана Пентагона по сохранению небольшого контингента войск в САР склоняется Трамп.

Приказ о выводе войск из САР глава Штатов отдал ещё перед началом военной операции Турции «Источник мира», которую Анкара развернула 9 октября. Американские военнослужащие разрушили свою сирийскую базу в районе Телль-Байдар, на которой находилась взлётно-посадочная полоса для военно-транспортных самолётов. Помимо самолётной полосы на месте дислокации контингента была размещена и вертолётная площадка.