Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский попросил у Японии безвиз для украинцев 

Украина.ру 42 минуты назад
Зеленский обратился с просьбой к Японии
Фото: пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения Японией вопроса безвизового режима для украинцев. Об этом он написал в своем Telegram.
«Высоко ценим решение Японии о смягчении с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса относительно безвизового режима для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020», — написал он.
Тридцать вторые летние Олимпийские игры откроются в Токио 24 июля будущего года.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Последние новости
Что стоит за требованием Украины распустить ДНР и ЛНР Что стоит за требованием Украины распустить ДНР и ЛНР «Очень приятно, царь!»: украинцы высмеяли поведение Разумкова в Раде «Очень приятно, царь!»: украинцы высмеяли поведение Разумкова в Раде "Замечательная глупость!". У украинцев хотят «забрать» треть зарплат "Замечательная глупость!". У украинцев хотят «забрать» треть зарплат
В мире , Азия , Украина , Владимир Зеленский , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае29
Убийца школьницы дал признательные показания
Убийца школьницы дал признательные показания19
На полицейского напали с ножом в Москве
На полицейского напали с ножом в Москве25
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой1014
В США признали бесспорное лидерство России
В США признали бесспорное лидерство России257
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
02:36
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение