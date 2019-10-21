Зеленский обратился с просьбой к Японии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения Японией вопроса безвизового режима для украинцев. Об этом он написал в своем Telegram.
«Высоко ценим решение Японии о смягчении с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса относительно безвизового режима для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020», — написал он.
Тридцать вторые летние Олимпийские игры откроются в Токио 24 июля будущего года.