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Зеленский обратился с просьбой к Японии 

Рамблер + ещё 1 10 минут назад
Зеленский обратился с просьбой к Японии
Фото: пресс-служба президента Украины
Президент Владимир Зеленский предложил Японии ввести безвизовый режим для жителей Украины. Об этом говорится в аккаунте украинского лидера в Twitter.
Как писал «Рамблер», украинский президент вместе с супругой прилетел с рабочим визитом в Японию. Планируется, что в рамках визита, который продлится до 24 октября, Владимир Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Нарухито.
«Высоко ценим решение Японии о смягчении с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса относительно безвизового режима для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020», — говорится в сегодняшнем сообщении в аккаунте президента Украины в Twitter.
Глава Украины также выразил благодарность Японии «за непризнание оккупации Крыма и сохранение санкций против России».
«Благодарны за финансовую помощь Украине со стороны Японии, которая с 2014 года достигла $1.8 млрд Эта помощь важна для поддержки наших реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц», — подчеркивается в сообщении.
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Комментарии5
В мире , Азия , Украина , Синдзо Абэ , Владимир Зеленский , Япония
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