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Эрдоган назвал условия возобновления операции в Сирии 

Парламентская газета 21 минуту назад
Эрдоган назвал условия возобновления операции в Сирии
Фото: Twitter
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что военная операции «Источник мира» возобновится в Сирии, если курдские отряды не покинут зону безопасности в течение 120 часов. Об этом сообщает ТАСС.
Президент отметил, что за девять дней операции были нейтрализованы 765 террористов и освобождены 111 населённых пунктов. Кроме того, военные очистили от террористов территорию площадью 1,5 тыс. кв. км.
«Если террористы в течение отведенных 120 часов не покинут зону безопасности, то операция будет продолжена. Я сообщил об этом американской делегации и странам ЕС», — добавил Эрдоган.
Турецкий лидер также сообщил о намерениях обсудить с президентом России Владимиром Путиным военную операцию на встрече в Сочи, которая запланирована на 22 октября.
Ранее Эрдоган также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии и по обеспечению мира, благосостояния и стабильности в регионе.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , ЕС , Сирия , Турция
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