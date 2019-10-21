Эрдоган назвал условия возобновления операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что военная операции «Источник мира» возобновится в Сирии , если курдские отряды не покинут зону безопасности в течение 120 часов. Об этом сообщает ТАСС.

Президент отметил, что за девять дней операции были нейтрализованы 765 террористов и освобождены 111 населённых пунктов. Кроме того, военные очистили от террористов территорию площадью 1,5 тыс. кв. км.

«Если террористы в течение отведенных 120 часов не покинут зону безопасности, то операция будет продолжена. Я сообщил об этом американской делегации и странам ЕС», — добавил Эрдоган.

Турецкий лидер также сообщил о намерениях обсудить с президентом России Владимиром Путиным военную операцию на встрече в Сочи, которая запланирована на 22 октября.

Ранее Эрдоган также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии и по обеспечению мира, благосостояния и стабильности в регионе.