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Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора 

Газета.Ru 44 минуты назад
Зеленский с женой прилетел в Японию
Фото: @APUkraine/Twitter.com
Украинский президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прилетел рано утром с рабочим визитом в Японию. Об этом говорится в аккаунте Офиса лидера в Twitter.
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Отмечается, что Зеленского в поездке сопровождает его жена. Они вместе вышли из самолета, держась за руки.
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В мире , Украина , Синдзо Абэ , Владимир Зеленский , Япония
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