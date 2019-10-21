Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Фото: @APUkraine/Twitter.com

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прилетел рано утром с рабочим визитом в Японию . Об этом говорится в аккаунте Офиса лидера в Twitter. Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ , проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Отмечается, что Зеленского в поездке сопровождает его жена. Они вместе вышли из самолета, держась за руки.

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