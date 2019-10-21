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Спецпредставитель США по Афганистану посетит Москву, заявили в Госдепе 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Спецпредставитель США по Афганистану посетит Москву
Фото: Госдеп США
Госдеп США подтвердил, что спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад посетит Москву для переговоров с представителями РФ и КНР.
Согласно сообщению ведомства, "европейское турне" спецпредставителя по Афганистану началось в воскресенье, он планирует посетить Брюссель, Париж и Москву.
"В Брюсселе и Париже спецпосланник Халилзад встретится с партнерами-единомышленниками, в том числе ЕС, НАТО и ООН, для того чтобы оценить, как лучше наращивать усилия для достижения мира в Афганистане", — сообщает госдеп США.
По завершении переговоров представитель США направится в Москву, где "встретится с российскими и китайскими коллегами для обсуждения общих интересов в прекращении войны в Афганистане", отмечают в госдепартаменте.
Ранее глава Второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что консультации по Афганистану с участием спецпредставителей России, Китая, США, а также Пакистана пройдут 25 октября в Москве.
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Комментарии
В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Политика , США , Замир Кабулов , МИД , ЕС , ООН , Госдеп США , НАТО , РИА Новости , Афганистан
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