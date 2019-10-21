Спецпредставитель США по Афганистану посетит Москву, заявили в Госдепе

Согласно сообщению ведомства, "европейское турне" спецпредставителя по Афганистану началось в воскресенье, он планирует посетить Брюссель , Париж и Москву.

"В Брюсселе и Париже спецпосланник Халилзад встретится с партнерами-единомышленниками, в том числе ЕС, НАТО и ООН, для того чтобы оценить, как лучше наращивать усилия для достижения мира в Афганистане", — сообщает госдеп США.

По завершении переговоров представитель США направится в Москву, где "встретится с российскими и китайскими коллегами для обсуждения общих интересов в прекращении войны в Афганистане", отмечают в госдепартаменте.