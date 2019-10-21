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Пенсионерка научилась пользоваться iPhone и похудела на 25 килограммов 

Lenta.ru 36 минут назад
Пенсионерка научилась пользоваться iPhone и резко похудела
Фото: @trainwithjoan
Жительница канадской провинции Онтарио научилась пользоваться iPhone и сбросила 25 килограммов. Ее историю опубликовала газета Daily Mirror.
73-летняя пенсионерка Джоан Макдональд (Joan MacDonald) признается, что набрала лишний вес, когда у нее с супругом был напряженный период в отношениях. Наряду с ожирением у нее появились проблемы со здоровьем. Женщина страдала от повышенного уровня холестерина, давления и прогрессирующего артрита.
Ее 48-летняя дочь Мишель (Michelle), увлекающаяся спортом, предложила матери присоединиться к ежегодной программе по трансформации тела. «Я очень переживала, потому что вся информация была в режиме онлайн, — вспоминает Джоан. — Мне пришлось купить iPhone и разбираться во всех приложениях. Иногда я не могла что-то понять и плакала. Я готова была все бросить, но, к счастью, я чертовски упрямая».
«Дочь и зять объясняли мне снова и снова, как пользоваться телефоном, — говорит она. — Честно говоря, мне помогло то, что я не спешила и разбиралась во всем постепенно». В 2017 году канадка начала тренироваться четыре раза в неделю и полностью изменила свой рацион питания. Мишель создала матери аккаунт в Instagram, где она могла делиться своими результатами.
В результате Джоан похудела на 25 килограммов и отказалась от всех медикаментов. «Это спортивное путешествие несомненно улучшает мою жизнь, за что я очень благодарна, — отметила канадка. — Сейчас я чувствую себя намного лучше, я часто получаю комплименты от молодых людей. Конечно, это повышает мою самооценку».
Ранее в октябре сообщалось, что в американском штате Мичиган Анжела Герзаникс сбросила 70 килограммов после того, как отказалась от фастфуда и сладких напитков. После похудения женщина носит одежду на десять размеров меньше и чувствует себя более уверенной.
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