В США признали бесспорное лидерство России в Сирии

Россия стала государством, которое играет роль бесспорного лидера в Сирии , отмечается в материале американского телеканала CNN.

Авторы материала напоминают, что 22 октября истекает срок договоренности между Турцией США о временном прекращении огня на севере Сирии, передает ТАСС.

«… В этот же день президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган встретятся в Сочи, чтобы обсудить будущее Сирии», — отмечается в статье.

«Ясно также, что в значительной степени будущее решит президент России. Учитывая, что [президент США Дональд] Трамп покинул курдов, являвшихся главными союзниками США в борьбе против (запрещенной в России террористической группировки) ИГ , и фактически позволил Турции вторгнуться в северную часть Сирии, Белый дом более не играет роли в том, что касается расстановки сил в стране», — констатируют авторы материала.

«В отличие от администрации Трампа, в последний момент лихорадочно предпринимавшей дипломатические усилия, чтобы прекратить кровопролитие, которое она отчасти спровоцировала, у Путина, как кажется, есть план», — отмечается в публикации.

«Россия незамедлительно начала консультации с курдами, а правительство [президента Сирии Башара] Асада быстро достигло договоренностей, которые позволили сирийской армии для предотвращения наступления под руководством Турции войти на удерживаемые курдами территории, где Дамаск не имел присутствия несколько лет, — констатируется в статье. — Москва также быстро направила свои войска, чтобы они заняли буферную зону между турками вместе с подконтрольными им силами, а также формированиями курдов и сирийского правительства».

При этом, по мнению авторов материала, «то обстоятельство, что Россия стала государством, которое играет роль бесспорного лидера, чревато рисками», так как «ситуация в северо-восточной части Сирии является чрезвычайно нестабильной». «Москва, кажется, понимает, в какой опасной ситуации она оказалась, став лидером», — говорится в статье.

Вместе с этим авторы публикации признают, что практически все стороны, «вовлеченные в ситуацию в Сирии, как представляется, соглашаются с тем, что Москва надежнее Вашингтона в том, что касается [возможности разрешения] данного кризиса», а российское руководство, «как кажется, может предотвратить дальнейший рост напряженности».

«Турция, являющаяся членом НАТО, в течение многих лет взаимодействовала с Россией, хотя они фактически поддерживали противоборствующие стороны в сирийской гражданской войне. Даже Израиль и Иран, являющиеся врагами, соглашаются, по всей видимости, с тем, что для учета их интересов необходимо взаимодействовать с Москвой», — отмечается в материале.

В статье также констатируется, что представители коалиции «Силы демократической Сирии» (курды) также сразу же обратились к России, когда лишились поддержки США.