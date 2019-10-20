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В Киеве признались в отсутствии плана по возвращению Крыма 

News.ru 48 минут назад
«Москва не допустит»: Украина оказалась без планов на Крым
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады от партии президента «Слуга народа» Алёна Верещук признала отсутствие у властей стратегии по возвращению Крыма в состав Украины.
Она также выразила сомнение в том, что главе государства Владимиру Зеленскому удастся включить «вопрос Крыма» в повестку очередной встречи в «нормандском формате», так как Москва этого не допустит.
"По Крыму нет ни одной платформы, которая вела бы переговоры с Российской Федерацией", — приводит РИА Новости слова Верещук.
«Нормандский формат» предусматривает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе на уровне глав государств и внешнеполитических ведомств между Россией, Украиной, Германией и Францией.
Крым стал российской территорией после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого более 97% жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ.
Как писал News.ru, Зеленский намерен вынести вопрос о возвращении в состав страны Крыма на саммит в «нормандском формате». По словам президента, он не видит другой площадки, которая могла бы способствовать разрешению ситуации.
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Комментарии1
В мире , Политика , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РИА Новости , Киев , Москва , Республика Крым
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