Не рады постановке: в Грузии протестуют против театра из Москвы

Кутаиси встретили акцией протеста гастроли в театре имени Ладо Месхишвили московского театра «У Никитских ворот». В пикете, в ходе которого распространяли листовки с надписью « Россия — оккупант», приняли участие также некоторые из актеров кутаисского театра, в то время как его руководитель осудил подобные действия и назвал произошедшее результатом «информационного вакуума».

У здания театра имени Ладо Месхишвили в Кутаиси прошла акция против выступления актеров московского театра «У Никитских ворот» под руководством режиссера Марка Розовского, которые приехали в город, чтобы сыграть спектакль «Незабудки» по произведению Людмилы Улицкой

По словам официального представителя театра «У Никитских ворот» Валентины Ивановой, публика встретила актеров аплодисментами, а в зале не было никаких эксцессов. Она также указала на то, что произошедшее не имеет никакой связи с отношениями между двумя театрами.

«Артисты нашего театра и художественный руководитель вообще не заметили ничего и не знали ничего. Этот пикет прошел, пока они были в театре. Отношение самое прекрасное — спектакль прошел с большим успехом. Нас это никак не коснулось», — сказала она «Газете.Ru».

Протестующие, среди которых оказались актеры театра имени Ладо Месхишвили Инга Какиашвили и Рези Каросанидзе, раздавали листовки с надписью «Россия — оккупант» и скандировали антироссийские лозунги. Они также показывали администрации театра и российским актерам «красные карточки».

«Для нас неприемлемо посещать московский театр, когда Россия в этот момент похищает грузинские земли в селе Атоци», — заявила одна из организаторов акции Ника Деисадзе грузинскому Первому каналу.

Какиашвили подчеркнула, что Россия «оккупировала 20% территории страны», а в листовках содержится информация об этом для посетителей спектакля. Она отметила, что в свете политической позиции российских властей считает неправильным визит в Грузию российского театра.

«Россия — оккупант, и с ними такие односторонние отношения для меня неприемлемы. Я не присутствовал на последнем спектакле, поскольку у меня есть своя позиция. Когда сегодня происходит такое, я думаю, что сами прибывшие российские коллеги должны выразить солидарность», — добавил Коросанидзе в комментарии для «Новости — Грузия».

При этом руководитель грузинского театра Коте Абашидзе подчеркнул, что творческая дружба с коллективом московского театра не имеет отношения к политике. Саму акцию он назвал «результатом информационного вакуума».

«У нас шесть театров-побратимов в Европе и Азии, в том числе, один из них — это московский театр… Это народная дипломатия. У нас в гостях большой еврейский режиссер Марк Розовский, который много раз выражал солидарность в адрес грузинского народа. После войны 2008 года он включил в свой репертуар спектакль «Я, бабушка, Илико и Иларион», — отметил Абашидзе.

Говоря о том, могли ли симпатии Розовского повлиять на решение участников акции устроить пикет именно на гастролях его театра, Иванова указала на то, что подобные чувства испытывают многие россияне:

«Симпатии к Грузии испытывают, наверное, все граждане нашей страны, особенно советские люди, которые привыкли, что это наши друзья. То, что происходит наверху в Грузии, нас совершенно не касается — был договор между театрами, в соответствии с договором согласована с министерством культуры эта поездка была, по культурной части».

Саму ситуацию она назвала «несколько раздутой» и обратила внимание на то, что из-за небольшого числа протестующих их пикет почти никто не заметил.

Отношения между Россией и Грузией были разорваны грузинской стороной после того, как в результате вооруженного конфликта в 2008 году Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российское руководство многократно отказывалось пересматривать свою позицию.

Летом 2019 года отношения между странами обострились из-за протестов в Грузии, вызванных визитом российских депутатов в рамках международной православной конференции. В Тбилиси прошли массовые акции, в ходе которых был предпринят штурм здания парламента с российскими представителями.

Село Атоци расположено на границе с Южной Осетией. Министерство иностранных дел Грузии 19 октября выразило протест России в связи с возобновлением строительства пограничных заградительных сооружений, которое власти страны назвали провокацией.

Ситуация на границе Южной Осетии и Грузии осложнилась в сентябре в связи с отказом южноосетинских властей демонтировать блокпост на своей территории.