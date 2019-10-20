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Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии
Фото: РИА Новости
Министр обороны США Марк Эспер допустил возможность того, что американские военные при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
«Мы продолжаем миссию по борьбе с ИГ, и если силы США войдут в Сирию для такой миссии, они будут иметь поддержку с воздуха. Это то, как мы это делаем», — приводит его слова РИА «Новости».
Эспер уточнил, что сейчас рассматривается ситуация, при которой такие операции будут проводить военнослужащие США, которые сейчас покидают Сирию и передислоцируются в западные районы Ирака. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с союзниками.
Напомним, после того, как Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, США вывели войска из этого региона.
На в спешке брошенных американских базах в Сирии нашли посвященную России «настенную роспись», флаг Центрального командования специальными операциями США с надписью «Come And Take It» («Приди и возьми»), забытые книги о Гарри Поттере, Библию и использованные шприцы. Кроме того, американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии.
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Комментарии
В мире , США , Марк Эспер , Гарри Поттер , Пентагон , Исламское государство , РИА Новости , Сирия
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