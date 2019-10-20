Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии

«Мы продолжаем миссию по борьбе с ИГ, и если силы США войдут в Сирию для такой миссии, они будут иметь поддержку с воздуха. Это то, как мы это делаем», — приводит его слова РИА «Новости».

Эспер уточнил, что сейчас рассматривается ситуация, при которой такие операции будут проводить военнослужащие США, которые сейчас покидают Сирию и передислоцируются в западные районы Ирака. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с союзниками.

Напомним, после того, как Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, США вывели войска из этого региона.