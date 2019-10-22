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Трамп не исключил «втягивания США в новые войны» 

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Трамп не исключил «втягивания США в новые войны»
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о попытках вывести страну из войн, однако не исключил вступления в новые конфликты, в том числе с Ираном, пишет Politico.
«Я пытаюсь вывести нас из войн, но мы можем и втянуться в них тоже, понятно? Мы можем быть вынуждены участвовать в войнах», — цитирует его газета.
Как сказал президент во время общения с журналистами, страна «подготовлена лучше, чем когда-либо».
«Если Иран что-то сделает, это ударит по ним, как никогда раньше», — продолжил Трамп.
В сентябре американский президент заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.
Вместе с тем Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.
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В мире , Армия , США , День Победы , Война в Сирии , Ситуация в мире , Дональд Трамп
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