Трамп не исключил «втягивания США в новые войны»

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о попытках вывести страну из войн, однако не исключил вступления в новые конфликты, в том числе с Ираном , пишет Politico.

«Я пытаюсь вывести нас из войн, но мы можем и втянуться в них тоже, понятно? Мы можем быть вынуждены участвовать в войнах», — цитирует его газета.

Как сказал президент во время общения с журналистами, страна «подготовлена лучше, чем когда-либо».

«Если Иран что-то сделает, это ударит по ним, как никогда раньше», — продолжил Трамп.

В сентябре американский президент заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.

Вместе с тем Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.