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Погубили историю: в США взорвали мост возрастом 90 лет 

Мир24 + ещё 1 20 октября 2019
Погубили историю: в США взорвали мост возрастом 90 лет
Фото: Официальный сайт Минобороны США
В интернете появилось видео подрыва в США моста «Чамп Кларк». Возраст конструкции составлял 90 лет, сообщает WGEM News.
Мост «Чамп Кларк» десятилетиями позволял жителям штата Миссури перебраться в соседний Иллинойс и пролегал через одну из самых длинных рек в мире — Миссисипи. Ширина моста составляла шесть метров, а длина — 697 метров.
Многие местные жители собрались у моста, чтобы посмотреть на его уничтожение. Подрыв произошел 18 октября. После этого инженерам дали двое суток на извлечение остатков сооружения из воды.
Для транспортного сообщения между штатами рядом со старым мостом построили новое одноименное сооружение. Движение по нему было открыто в августе 2019 года. Он стал более широким, чем его предшественник, потому что Чамп Кларк не справлялся с дорожным трафиком: на нем имелось всего две полосы для движения автомобилей.
Таким же способом на днях уничтожили стометровые трубы для охлаждения воды на одной из теплоэлектростанций в Великобритании. Конструкции «сложились» благодаря контролируемому взрыву.
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В мире , США
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