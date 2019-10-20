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Трамп по ошибке назвал министра обороны «Эсперанто» 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Трамп по ошибке назвал министра обороны «Эсперанто»
Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп допустил ошибку в фамилии министра обороны государства Марка Эспера.
В своём Twitter американский лидер назвал главу ведомства Марком «Эсперанто».
Министр обороны Марк Эсперанто: «Прекращение огня поддерживается весьма неплохо, перестрелки уже прекратились. Курды заселяются в новые районы». Военные из США не находятся в зоне боевых действий или в зоне прекращения огня. Возвращаем домой солдат, мы защитили нефть, — написал президент Штатов.
Подписчики Трампа напомнили, что фамилия министра на самом деле — Эспер. Глава Соединённых Штатов на свою ошибку никак не отреагировал.
Ранее Трамп допустил ошибку в написании имени своей супруги Меланьи, поздравляя её с возвращением в Белый дом. Пост он опубликовал также в своём Twitter, писал News.ru.
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В мире , Оружие , США , Марк Эспер , Дональд Трамп
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