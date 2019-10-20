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США вывезут из Сирии пленных джихадистов и жен боевиков 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
США вывезут из Сирии пленных джихадистов и жен боевиков
Фото: Murad Sezer / Reuters
Военнослужащие США при отступлении из Сирии в Ирак эвакуируют лагерь жен джихадистов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает агентство SANA.
Женщины содержались в лагере аль-Холь к востоку от города Аль-Хасеке. Уточняется, что решение об эвакуации было принято из-за повышенной активности израильских вертолетов.
Кроме того, по данным телеканала Ikhbariya, американские военные вывозят с собой в Ирак террористов ИГ, отбывающих заключение в сирийских тюрьмах. Так, они уже эвакуировали 230 человек из нескольких специализированных исправительных учреждений города Аль-Маликия в провинции Хасеке.
Ранее сообщалось, что американские военные уничтожают свои объекты при передислокации в Ирак, в том числе авиабазы. Конвои движутся из Алеппо и Ракки через провинцию Хасеке. США перебрасывают из Сирии в соседнее государство около тысячи солдат по воздуху и по земле. Эвакуация связана как с планами президента Дональда Трампа вывести американские силы из Сирии, так и с началом военной операции Турции.
9 октября Анкара начала в Сирии операцию под названием «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Ирак , Сирия
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