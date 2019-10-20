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Полиция Гонконга разгоняет протестующих слезоточивым газом и краской 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Протестующих в Гонконге разгоняют газом и краской
Фото: РИА Новости
Гонконгские полицейские применяют для разгона участников несанкционированной акции протеста краску из водяных пушек и слезоточивый газ. Видео с места событий публикуют очевидцы и местные СМИ.
На кадрах видно, как защитники правопорядка льют из водомётов на людей ярко-голубую жидкость. Протестующие при этом блокируют автомобильные дороги, чтобы помешать технике продвигаться дальше.
Как сообщила South China Morning Post, после нескольких актов вандализма закрыты как минимум шесть станций метро. На одну из станций подземки неизвестные бросили свёрток с зажигательной смесью. На другой станции вандалы сожгли камеры видеонаблюдения.
Акции протеста разгорелись в Гонконге с начала лета. Поводом для них стал закон об экстрадиции. Ещё больший накал ситуация приобрела после 4 октября. Тогда власти ввели запрет на ношение масок во время массовых мероприятий. Протестующих это не остановило, и они вышли на улицы города с закрытыми лицами. Полиция стала применять к протестующим водомёты, слезоточивый газ и стрелять боевыми патронами.
Ранее News.ru писал, что 20 октября гонконгцы вновь вышли на несанкционированный митинг, который изначально носил мирный характер.
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В мире , Гонконг
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