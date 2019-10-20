Додон обратился к Макрону

Додон попросил Макрона помочь молдавским эмигрантам вернуть детей

Президент Молдавии Игорь Додон попросил президента Франции Эмманюэля Макрона помочь семье молдавских эмигрантов вернуть детей, которых поместили в Центр временного размещения. Он пообещал посетить Париж и лично встретиться с этой семьей.

Додона возмутила ситуация с гражданами его страны, которые недавно переехали жить во Францию, а у них отобрали детей и позволяют их навещать только раз в 10 дней.

"Я решил лично вмешаться в процесс урегулирования создавшейся ситуации, подписав официальное письмо президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону с просьбой оказать содействие в возвращении детей в семью", — написал Додон в Facebook.

Как писал News.ru, суд американского штата Канзас вынес приговор россиянке Богдане Осиповой по делу о похищении собственных детей и вымогательстве. Присяжные сочли, что она незаконно вывезла своих троих детей от брака с американцем Брайаном Мобли из США в Россию и требовала от мужа выплаты алиментов. Суд приговорил её к семи годам лишения свободы за похищение и вымогательство. Судья отказался принять заявление россиянки о насилии со стороны мужа, заявив, что она не предоставила соответствующих доказательств. Защита Осиповой намерена обжаловать приговор. Сама она заявила о готовности отказаться от американского гражданства и уехать в Россию.