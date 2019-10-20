Вопиющие случаи с убийствами: Украинцев унижают в Польше

Граждане Украины, уехавшие на заработки в Польшу, всё чаще стали жаловаться на издевательства со стороны местного населения из-за национальности. Об этом сообщил глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько.
"Эти вопиющие случаи с убийствами, избиениями, унижениями — лишь вершина айсберга. Польская полиция очень часто отказывает в принятии заявлений от украинцев", — приводит его слова портал «Обозреватель».
Он подчеркнул, что поляки уверенны в своей безнаказанности, поэтому «неприятные инциденты» с гражданами Украины происходят ежедневно.
При этом адвокат Ирина Мизина подтвердила слова Махинько и добавила, что республиканская полиция старается отказывать в приеме заявлений, если «никого не убили». Однако, если заявление всё-таки было принято, то проводится расследование вне зависимости от национальности пострадавшего. Главное, по её словам, подать заявление в письменном виде.
Ранее News.ru писал о том, что неприязнь к украинцам выросла после прихода к власти правоконсервативной партии «Право и справедливость», которая придерживается антииммиграционной повестки. Такой вывод следует из статьи об участи украинских гастарбайтеров, опубликованной в американском издании Politico.