Новая страна опасается «оказаться на пути у России»

Норвегия обратилась к НАТО из-за опасений «оказаться на пути у России»

"Хоть мы и наладили хорошее сотрудничество с Россией в некоторых областях, мы, однако, не забываем о нашем географическом положении. Если Россия пойдет на конфликт с Западом, то Норвегия окажется у неё на пути", — сказала она изданию Frankfurter Allgemeine.

В связи с этим политик обратилась к членам Североатлантического альянса с требованием задуматься об увеличении вложений в организацию.

Особенно она подчеркнула, что Норвегия специально закупает самолёты для ведения наблюдения за активностью России в Арктике.

"Как мы всегда заявляли, мы — маленькое НАТО на севере", — с гордостью добавила Сульберг.

Ранее News.ru писал о том, что президент Литвы усомнился в том, что российским войскам потребуется не более 36 часов для того, чтобы захватить его страну. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с генералами, которые заверили, что Литва сдастся не ранее чем через 3-4 недели. При этом за это время на помощь Вильнюсу подоспеют союзники по НАТО.