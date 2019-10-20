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Норвегия обратилась к НАТО из-за опасений «оказаться на пути у России» 

News.ru
Новая страна опасается «оказаться на пути у России»
Фото: Reuters
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг призвала союзников по НАТО перестать быть «наивными» и приступить к укреплению армии, так как Москва активно наращивает военный потенциал и укрепляет свои позиции.
"Хоть мы и наладили хорошее сотрудничество с Россией в некоторых областях, мы, однако, не забываем о нашем географическом положении. Если Россия пойдет на конфликт с Западом, то Норвегия окажется у неё на пути", — сказала она изданию Frankfurter Allgemeine.
В связи с этим политик обратилась к членам Североатлантического альянса с требованием задуматься об увеличении вложений в организацию.
Особенно она подчеркнула, что Норвегия специально закупает самолёты для ведения наблюдения за активностью России в Арктике.
"Как мы всегда заявляли, мы — маленькое НАТО на севере", — с гордостью добавила Сульберг.
Ранее News.ru писал о том, что президент Литвы усомнился в том, что российским войскам потребуется не более 36 часов для того, чтобы захватить его страну. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с генералами, которые заверили, что Литва сдастся не ранее чем через 3-4 недели. При этом за это время на помощь Вильнюсу подоспеют союзники по НАТО.
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Комментарии1
В мире , Армия , Прибалтика , Эрна Сульберг , НАТО , Москва , Норвегия
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