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Полиция разогнала демонстрантов в Мадриде 

Говорит Москва 1 час назад
Полиция разогнала демонстрантов в Мадриде
Фото: Reuters
В митинге приняли участие около четырёх тысяч человек.
Акция началась возле железнодорожного вокзала Аточа, через некоторое время активисты переместились в центр города. В районе площади Кальао демонстранты забрали из уличного кафе столы и стулья и попытались соорудить баррикады. Как передаёт ТАСС, манифестанты бросали в стражей порядка различные предметы. Были задержаны двое активистов. В ходе акции пострадали 13 человек, в том числе трое полицейских. Сейчас ситуация в Мадриде нормализовалась.
Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к длительным тюремным срокам.
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В мире , Мадрид
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