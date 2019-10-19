Полиция разогнала демонстрантов в Мадриде

В митинге приняли участие около четырёх тысяч человек.

Акция началась возле железнодорожного вокзала Аточа, через некоторое время активисты переместились в центр города. В районе площади Кальао демонстранты забрали из уличного кафе столы и стулья и попытались соорудить баррикады. Как передаёт ТАСС, манифестанты бросали в стражей порядка различные предметы. Были задержаны двое активистов. В ходе акции пострадали 13 человек, в том числе трое полицейских. Сейчас ситуация в Мадриде нормализовалась.

Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к длительным тюремным срокам.