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Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк
Фото: Starostenko/Xinhua/Global Look Press
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая тяжёлым онкологическим заболеванием, является давней подругой президента Украины Владимира Зеленского. Украинский политик и его супруга часто гостили у звезды сериала «Моя прекрасная няня».
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Заворотнюк и Зеленский подружились на съёмках художественного фильма «Служебный роман. Наше время».
А в 2013 году российская актриса вместе с дочерью Анной посетили программу «Вечерний Киев», на которой также присутствовал Зеленский.
Ты что, Анну в шесть родила? — спросил Зеленский у Заворотнюк.
В конце программы Заворотнюк призналась, что дружит с Зеленским и его супругой и даже неоднократно принимала их у себя дома, передаёт ФАН.
13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи у неё диагностировали злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 16 сентября стало известно о развитии пневмонии и полиорганной недостаточности у звезды сериала «Моя прекрасная няня». Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней актрисы возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.
Ранее актёр Сергей Жигунов опроверг интервью о состоянии Заворотнюк, которое он якобы дал СМИ. Он признался, что не общался с журналистами, и попросил не втягивать себя в эту историю, писал News.ru.
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Комментарии
В мире , Украина , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Владимир Зеленский
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