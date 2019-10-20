Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк

Заворотнюк и Зеленский подружились на съёмках художественного фильма «Служебный роман. Наше время».

А в 2013 году российская актриса вместе с дочерью Анной посетили программу «Вечерний Киев», на которой также присутствовал Зеленский.

Ты что, Анну в шесть родила? — спросил Зеленский у Заворотнюк.

В конце программы Заворотнюк призналась, что дружит с Зеленским и его супругой и даже неоднократно принимала их у себя дома, передаёт ФАН.

13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи у неё диагностировали злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 16 сентября стало известно о развитии пневмонии и полиорганной недостаточности у звезды сериала «Моя прекрасная няня». Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней актрисы возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.