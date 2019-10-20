Зеленский с супругой гостил у Заворотнюк

Это ремейк картины Эльдара Рязанова . Зеленский выступил одним из авторов сценария и сыграл главную роль — Анатолия Новосельцева. Анастасии досталась роль Ольги Рыжовой, безответно влюбленной в «успешного» карьериста Самохвалова.

Кроме того, в 2013-м, за год до печально известных событий на Украине, российская актриса и ее дочь посетили программу «Вечерний Киев». На сцене также присутствовал Зеленский. Тогда Зеленский и Заворотнюк веселились и держались за руки.

Анастасия рассказала, что дружит с супругой Зеленского и принимала их у себя дома.