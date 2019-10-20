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Зеленский с супругой гостил у Заворотнюк 

Рамблер + ещё 1 44 минуты назад
Зеленский с супругой гостил у Заворотнюк
Фото: Reuters
СМИ рассказали о давней дружбе актрисы Анастасии Заворотнюк и президента незалежной Владимира Зеленского. Украинская пресса пишет, что Заворотнюк и Зеленский подружились на съёмках фильма «Служебный роман. Наше время».
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Это ремейк картины Эльдара Рязанова. Зеленский выступил одним из авторов сценария и сыграл главную роль — Анатолия Новосельцева. Анастасии досталась роль Ольги Рыжовой, безответно влюбленной в «успешного» карьериста Самохвалова.
Кроме того, в 2013-м, за год до печально известных событий на Украине, российская актриса и ее дочь посетили программу «Вечерний Киев». На сцене также присутствовал Зеленский. Тогда Зеленский и Заворотнюк веселились и держались за руки.
Анастасия рассказала, что дружит с супругой Зеленского и принимала их у себя дома.
Ранее «Рамблер» сообщал, что больная раком Заворотнюк отказалась от лечения экспериментальной вакциной, одна ампула которой стоит 12 тысяч евро.
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Комментарии13
В мире , Украина , Анастасия Заворотнюк , Владимир Зеленский , Эльдар Рязанов
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