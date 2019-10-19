Эрдоган захотел поговорить с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере Сирии, передает ТАСС.
Он напомнил, что уже поговорил с президентом США.
"Вчера я провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Во вторник мы продолжим диалог с господином Путиным", — сказал Эрдоган.
Он отметил, что в районе проведения операции находятся войска президента Сирии Башара Асада, которые "под защитой России".
"Мы обсудим эту тему с господином Путиным", — сказал Эрдоган.