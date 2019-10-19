Эрдоган захотел поговорить с Путиным

Эрдоган рассказал, о чем хочет поговорить с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере Сирии , передает ТАСС. Он напомнил, что уже поговорил с президентом США. "Вчера я провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Во вторник мы продолжим диалог с господином Путиным", — сказал Эрдоган. Он отметил, что в районе проведения операции находятся войска президента Сирии Башара Асада , которые "под защитой России". "Мы обсудим эту тему с господином Путиным", — сказал Эрдоган.