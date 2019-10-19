Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган рассказал, о чем хочет поговорить с Путиным 

Газета.Ru 34 минуты назад
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере Сирии, передает ТАСС.
Он напомнил, что уже поговорил с президентом США.
"Вчера я провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Во вторник мы продолжим диалог с господином Путиным", — сказал Эрдоган.
Он отметил, что в районе проведения операции находятся войска президента Сирии Башара Асада, которые "под защитой России".
"Мы обсудим эту тему с господином Путиным", — сказал Эрдоган.
Газета.Ru: последние новости
МИД Грузии обвинил Россию в провокации из-за пограничных заграждений МИД Грузии обвинил Россию в провокации из-за пограничных заграждений Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
В мире , Ближний Восток , Видео , Конфликты , Башар Асад , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Москва может оставить Минск без кредита
Москва может оставить Минск без кредита11
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»9
Грузия обвинила Россию в провокации
Грузия обвинила Россию в провокации499
Раскрыты подробности о семье истощенной девочки
Раскрыты подробности о семье истощенной девочки3
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Летящий в Москву самолет запросил экстренную посадку
02:46
Летящий в Москву самолет запросил экстренную посадку
Происшествия Пожары
Раскрыт обман Украины про Донбасс
03:38
Раскрыт обман Украины про Донбасс
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение