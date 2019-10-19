Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Великобритания отложила Brexit 

Lenta.ru + ещё 9 28 минут назад
Великобритания отложила Brexit
Фото: РИА Новости
Парламент Великобритании проголосовал за отсрочку выхода страны из Европейского союза. Прямую трансляцию заседания Палаты общин ведет официальный YouTube-канал парламента.
За поправки, обязывающие премьер-министра страны Бориса Джонсона просить об отсрочке Brexit, проголосовали 322 депутата, 306 парламентариев выступили против этой инициативы. Вместе с тем глава правительства заявил, что не собирается откладывать выход из ЕС.
«Никаких отсрочек, брексит [состоится] 31 октября», — сказал Джонсон.
17 октября председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что представителям ЕС удалось согласовать с британским правительством детали сделки по Brexit. Детали соглашения Юнкер не сообщил. Борис Джонсон назвал достигнутые договоренности возможностью «вернуть контроль над страной».
Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.
Спецназ взял штурмом дом вора в законе
Последние новости
Стало известно о гибели спецназовца в драке с полицейским полка имени Кадырова Стало известно о гибели спецназовца в драке с полицейским полка имени Кадырова В России объявили об отмене документов на поверку счетчиков В России объявили об отмене документов на поверку счетчиков Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
Комментарии
В мире , Европа , Жан-Клод Юнкер , Борис Джонсон , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Еврокомиссия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Москва может оставить Минск без кредита
Москва может оставить Минск без кредита11
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»11
Грузия обвинила Россию в провокации
Грузия обвинила Россию в провокации498
Раскрыты подробности о семье истощенной девочки
Раскрыты подробности о семье истощенной девочки3
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Летящий в Москву самолет запросил экстренную посадку
02:46
Летящий в Москву самолет запросил экстренную посадку
Происшествия Пожары
Раскрыт обман Украины про Донбасс
03:38
Раскрыт обман Украины про Донбасс
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение