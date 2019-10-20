Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit

По словам Туска, теперь он приступит к консультациям с лидерами ЕС о дальнейших шагах.

Одновременно с этим Джонсон направил Туску второе, уже личное письмо. В нем он предупредил, что Евросоюз допустит ошибку, если согласится отсрочить выход Великобритании из ЕС, передает ТАСС.

Британский премьер был по закону обязан просить ЕС о новой отсрочке, поскольку Палата общин не утвердила проект соглашения о Brexit и одновременно не разрешила правительству осуществить Brexit без сделки по условиям соглашения.

19 октября парламент Великобритании проголосовал за отсрочку выхода страны из Европейского союза. За поправки, обязывающие Джонсона просить об отсрочке Brexit, проголосовали 322 депутата, 306 парламентариев выступили против этой инициативы.