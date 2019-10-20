В Чили ввели комендантский час в ряде провинций

В Чили на фоне массовых протестов ввели комендантский час в ряде провинций

Власти Чили на фоне массовых протестов, вызванных повышением цен на проезд в метро, ввели комендантский час в ряде провинций, сообщает телеканал 24 Horas.

Речь идет о провинциях Сантьяго и Чакабуко, а также о муниципальных округах Пуэнте Альто и Сан-Бернардо.

Комендантский час начнет действовать с 22.00 (4.00 мск) до 7.00 (13.00 мск).

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро — на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Это привело к протестам в стране. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями — люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника.

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко, но протесты продолжились.

В субботу октября власти приостановили повышение тарифов на проезд до выработки новых договоренностей.