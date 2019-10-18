«Москва нарушает закон»: Киев возмутился гумпомощью Донбассу

Киев направил ноту протеста в МИД России , в которой выразил возмущение предоставлением Москвой гуманитарной помощи пострадавшим от войны районам Донбасса. Киев назвал действия Москвы «противоправными действиями против суверенитета Украины ». В декабре прошлого года колонна МЧС России привезла в Донецкую и Луганскую области детские продуктовые наборы, медицинское имущество, медикаменты, а также новогодние подарки.

Киев выразил возмущение предоставлением Россией гуманитарной помощи пострадавшим от войны районам Донбасса — соответствующую ноту протеста МИД Украины направил в российское внешнеполитическое ведомство.

В своей жалобе украинская сторона назвала доставку гумконвоя в Донбасс со стороны России «противоправными действиями против суверенитета Украины» и «нарушением норм и принципов международного права», передает ФАН.

Киев заявил, что Москва посягнула на неприкосновенность украинской границы, а сами грузовики с гуманитарным грузом следовали в Донбасс без сопровождения Международного комитета Красного Креста

«Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдогуманитарным конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств», — заявила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

Накануне Россия направила очередную колонну МЧС страны с гуманитарной помощью в самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Колонна перевезла около 630 тонн гуманитарных предметов, в числе которых есть и детские продуктовые наборы. Впервые колонна с гумпомощью отправилась в Донбасс в 2014 году.

В конце декабря прошлого года колонна МЧС России с гуманитарным грузом привезла в Донецкую и Луганскую области детские продуктовые наборы, медицинское имущество, медикаменты, а также новогодние подарки.

На российско-украинской границе колонна разделилась на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследовала к пункту своего назначения. Одна направилась в Донецк, другая — в Луганск.

В том же месяце еврокомиссар по гуманитарной помощи и урегулированию кризисов Христос Стилианидес заявил, что Евросоюз выделил €4 млн гуманитарной помощи для неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

По его словам, данные средства помогут жителям Донбассе «в условиях надвигающейся зимы». Он также добавил, что ЕС продолжает помогать нуждающимся, который страдают на протяжении 4 лет конфликта.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила оказание помощи жителям Донбасса в начале прошлого года, передает НСН.

«Это не самый большой сюрприз: наш уровень финансирования в последнее время сильно упал. Мы определенно этого ожидали из-за недостатка ресурсов», — сообщил представитель организации в Риме.

Он добавил, что операция по предоставлению продовольствия «на самом деле должна была прекратиться еще в конце декабря 2017 года, но в ООН решили продлить ее на два месяца, чтобы пережить самую суровую часть зимы.

»Мы не могли продлить ее дальше из-за нехватки средств», — сказал сотрудник ООН.

Как отмечал представитель ВПП ООН Нил Уокер в разговоре с Reuters, организация была вынуждена прекратить поставки продовольствия, несмотря на то, что число нуждающихся в помощи жителей региона за последний год увеличилось вдвое.

По его словам, сейчас в регионе более чем 1,2 млн человек не могут обеспечить себя необходимым минимумом еды, в то время как в 2016 году их было 620 тыс. человек.

Уокер рассказал, что организация запросила у ООН $22.2 млрд, из которых $200 млн предназначались для Донбасса. Тем не менее, Уокер указал, что из них было получено лишь 30% от запрошенной суммы, что делает работу организации в регионе невозможной.

О недостатке финансирования ООН в Донбассе стало известно еще весной 2017 года, после публикации отчета Управления по координации гуманитарных вопросов организации.

«К 15 мая 2017 года система финансового отслеживания показывает, что в рамках плана по гуманитарной помощи 2017 года получено 13,6% или $20,1 млн из требуемых $214 млн», — говорилось в отчете.

Тогда же вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что правительство продолжит гуманитарную помощь Донбассу.

«Средства на гуманитарную помощь любой территории находятся в закрытой части бюджета, поэтому в каких объемах, я сказать сегодня не могу», — отметил он.

По словам Козака, в проекте бюджета, который формировался изначально, была заложена гумпомощь различным странам, регионам, закупка грузов на 2019-2020 годы. При этом вице-премьер подчеркнул, что планировать гуманитарную помощь в долгосрочный период невозможно.