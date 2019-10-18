Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире и лишил ее дара речи

Ведущий британского телешоу Good Morning Britain Бен Шепард (Ben Shephard) в прямом эфире разыграл коллегу Кэйт Гэррауэй (Kate Garraway) — он отрезал ей ножницами клок волос. Видео момента опубликовано в Twitter-аккаунте передачи.

Ведущие обсуждали видео, которое стало популярным в сети. В ролике показан момент из турецкой телепередачи Kuaförüm Sensin. Во время смены имиджа девушки мужчина-парикмахер срезал слишком много волос. Осознав произошедшее, она отказалась от съемок, а после упала в обморок.

По словам Гэррауэй, она бы так же отреагировала на действия стилиста. На это Шепард спросил, может ли он срезать немного волос у коллеги. Ведущая увидела ножницы в руках мужчины, однако посчитала, что он так лишь дурачится.

Однако Шепард был настроен серьезно. Когда Гэррауэй отвернулась, он взял часть волос и поднес к ним ножницы. «Нет, не надо, Бен, серьезно!» — закричала она. Ведущий сделал несколько движений и в его руках оказались волосы цвета блонд. Ведущая была в шоке и на некоторое время потеряла дар речи.

Как сообщает The Sun, в итоге Шепард признался, что разыграл женщину. Он попросил гримеров добавить Гэррауэй клок искусственных волос похожего цвета, чтобы он их мог срезать, но не испортить прическу.

В августе Шепард и Гэррауэй попробовали в эфире острый перец чили и поделились впечатлениями. После дегустации оба ведущих склонились над столом и заплакали. Чтобы прийти в себя, им пришлось пить молоко.