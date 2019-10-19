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Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео 

Lenta.ru + ещё 3 40 минут назад
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Фото: кадр youtube
Украинский истребитель Су-27 сдул находящихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии. Видеозапись была опубликована на YouTube пользователем Sam De Coninck в сентябре, однако на нее обратили внимание только сейчас.
На распространенных кадрах заметно, как истребитель разворачивается на полосе. В это время находящихся рядом работников сдувает потоком воздуха из двигателей самолета.
На другом видео с того же мероприятия Су-27 снова сдувает персонал авиашоу. Летательный аппарат также сбивает забор, ограничивающий площадку авиашоу, возле которого стояли зрители.
В сентябре пользователь опубликовал ролик с маневрами истребителя четвертого поколения Су-27 между скал у плато Мангуп в Крыму.
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В мире , Бельгия
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