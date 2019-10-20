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Генсек ООН выразил обеспокоенность невыдачей виз ряду делегаций 

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Серьезное нарушение: В ООН обеспокоились из-за виз
Фото: EPA
Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с невыдачей виз ряду делегаций на текущую сессию Генассамблеи, в том числе российской. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам заместителя по правовым вопросам Мигеля де Серпа Суареша, Генеральный секретарь встретился с Постоянным представителем Соединенных Штатов, чтобы выразить обеспокоенность из-за порядка выдачи виз и введения ограничений на поездки.
Суареш добавил, что глава ООН внимательно следит за тем, что происходит в Комитете.
Кроме того, он заверил, что невыдача виз ряду делегаций является нарушением обязательств принимающей стороны. Суареш уточнил, что Гутерриш и Секретариат ООН относятся к этому вопросу со всей серьезностью.
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В мире , Антониу Гутерриш , Генассамблея ООН
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