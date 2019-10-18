Путин и Эрдоган обсудят Сирию без представителей Сирии

«Нет, они не будут присутствовать там или участвовать в них», — ответил турецкий лидер на соответствующий вопрос.

Эрдоган также прокомментировал заявление президента Сирии Башара Асада о готовности сирийских сил противостоять турецкой агрессии. «Мы достигли договоренности по Сирии не с режимом Башара Асада, а с США. Если Асад совершит подобную ошибку, то столкнется с ответом Турции. И они это знают. Но я думаю, что этого не произойдет», — сказал он.

Ранее 18 октября сообщалось, что Эрдоган хочет добиться от России вывода курдских формирований из сирийского города Манбиджа. По прозвучавшему в тот же день заявлению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу , Москва дала Анкаре гарантию того, что на севере Сирии не останется курдских боевиков.

17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на пять дней. Однако днем 18 октября сообщалось, что Турция нарушила перемирие, в Анкаре эту информацию назвали ложью.

Дипломатические отношения Турции и Сирии были разорваны в 2011 году после начала в последней гражданской войны и последовавшего наплыва в Турцию сирийских беженцев.