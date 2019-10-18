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Путин и Эрдоган обсудят Сирию без представителей Сирии 

Lenta.ru 30 минут назад
Путин и Эрдоган обсудят Сирию без представителей Сирии
Фото: РИА Новости
На намеченных на 22 октября переговорах между Россией и Турцией в Сочи не будет представителей правительства Сирии. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
«Нет, они не будут присутствовать там или участвовать в них», — ответил турецкий лидер на соответствующий вопрос.
Эрдоган также прокомментировал заявление президента Сирии Башара Асада о готовности сирийских сил противостоять турецкой агрессии. «Мы достигли договоренности по Сирии не с режимом Башара Асада, а с США. Если Асад совершит подобную ошибку, то столкнется с ответом Турции. И они это знают. Но я думаю, что этого не произойдет», — сказал он.
Ранее 18 октября сообщалось, что Эрдоган хочет добиться от России вывода курдских формирований из сирийского города Манбиджа. По прозвучавшему в тот же день заявлению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Москва дала Анкаре гарантию того, что на севере Сирии не останется курдских боевиков.
17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на пять дней. Однако днем 18 октября сообщалось, что Турция нарушила перемирие, в Анкаре эту информацию назвали ложью.
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».
Дипломатические отношения Турции и Сирии были разорваны в 2011 году после начала в последней гражданской войны и последовавшего наплыва в Турцию сирийских беженцев.
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Комментарии
В мире , Политика , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Мевлют Чавушоглу , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , МИД Турции , ИТАР-ТАСС , Сирия , Сочи , Турция
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