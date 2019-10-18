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Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии 

Lenta.ru 33 минуты назад
Назван автор матерного послания в адрес РФ на базе в САР
Фото: Omar Sanadiki / Reuters
Матерные послания в адрес России на заброшенной американской базе на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж оставил украинец. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правда» Александр Коц.
По его словам, один из курдских офицеров в совместном штабе рассказал, что у них не принято ругаться на тему нетрадиционной операции. Кроме того, офицер отметил, что с россиянами всегда вели себя подобающе.
«Это, скорее всего, сделал их переводчик на русский. Он из США, но украинец. Я слышал, вы с ними не очень дружите», — сказал он.
Ранее журналисты показали кадры с бывшие американской базы в Сирии. На видео попали холодильники, заполненные газировкой и продуктами быстрого питания, средства личной гигиены, мячи для футбола. Па доске маркером был нарисован флаг России, а рядом надпись по-русски «педик», подпись «comrades likes dudes» и изображение мужского полового органа в цветах российского флага.
Правительственные войска Сирии полностью взяли под контроль город Манбидж 15 октября. Российская военная полиция, которая контактирует с турецкими войсками, помогает следить за территорией рядом с городом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей заявлена борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России).
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Комментарии9
В мире , Реджеп Эрдоган , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Манбидж , Сирия
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