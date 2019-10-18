Задержание сына Коротышки привело к хаосу

Задержание сына мексиканского наркоборона Хоакина Гусмана в городе Кульякан привело к уличным боям, передает ТАСС.

Cartel gunmen free El Chapo's son from police. More here https://t.co/gQ90tm5SPx pic.twitter.com/Gye4h30EIG— Reuters Top News (@Reuters) 18 октября 2019 г.

В городе началась стрельба из автоматов и крупнокалиберных пулеметов, в результате которой погибли не менее 9 человек.

«По нашей информации, погибли девять человек, в том числе один военнослужащий, получили ранения 23 гражданских лица, а также еще три сотрудника полиции и двое военных», — рассказал глава регионального управления общественной безопасности Кристобаль Кастаньеда телеканалу Televisa.

В четверг в Кульякане силовики задержали Овидио Гусмана Лопеса, сына главы крупнейшего в мире наркокартеля Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, который отбывает пожизненное заключение в США за контрабанду наркотиков.

Позже полиция приняла решение отпустить Овидио Гусмана Лопеса, чтобы не подвергать жителей города дальнейшей опасности.