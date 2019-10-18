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Задержание сына Коротышки привело к хаосу 

Рамблер 8 минут назад
Задержание сына Коротышки привело к хаосу
Фото: Hazael_Cruxhz, twitter
Задержание сына мексиканского наркоборона Хоакина Гусмана в городе Кульякан привело к уличным боям, передает ТАСС.
В городе началась стрельба из автоматов и крупнокалиберных пулеметов, в результате которой погибли не менее 9 человек.
«По нашей информации, погибли девять человек, в том числе один военнослужащий, получили ранения 23 гражданских лица, а также еще три сотрудника полиции и двое военных», — рассказал глава регионального управления общественной безопасности Кристобаль Кастаньеда телеканалу Televisa.
Задержан один из сыновей наркобарона "Коротышки"
В четверг в Кульякане силовики задержали Овидио Гусмана Лопеса, сына главы крупнейшего в мире наркокартеля Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, который отбывает пожизненное заключение в США за контрабанду наркотиков.
Позже полиция приняла решение отпустить Овидио Гусмана Лопеса, чтобы не подвергать жителей города дальнейшей опасности.
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Комментарии5
В мире , Хоакин Гусман , ИТАР-ТАСС
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