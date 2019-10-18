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Меркель прокомментировала решение Турции и США по Сирии 

RT на русском 1 час назад
Меркель прокомментировала решение Турции и США по Сирии
Фото: Reuters
Страны Евросоюза надеются на урегулирование ситуации в Сирии после достигнутого соглашения между США и Турцией о приостановке военной операции Анкары на севере страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Мы осудили военную операцию Турции и призвали к её прекращению. Сейчас мы должны посмотреть, сможет ли согласованное перемирие привести к урегулированию ситуации», — приводит её заявление в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС ТАСС.
Меркель подчеркнула, что вопрос возвращения беженцев в Сирию необходимо решать только политическим путём.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить операцию в Сирии, если США не выполнят условий по отводу курдских сил за пределы «зоны безопасности».
Он также опроверг информацию СМИ о продолжении обстрелов в зоне операции в Сирии.
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В мире , Европа , Реджеп Эрдоган , Ангела Меркель , ЕС , ИТАР-ТАСС , Анкара , Германия , Сирия , США , Турция
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