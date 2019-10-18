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Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
США и Турция заставили Макрона усомниться в НАТО
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вывод американских войск с севера Сирии и военная операция Турции в САР ставит под вопрос функционирование НАТО.
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы входим в НАТО. Но о намерении США вывести свои войска я узнал из твиттов. И, насколько я понимаю, страна НАТО (Турция. — RT) решила атаковать того, кто был региональным партнёром международной коалиции в борьбе против группировки «Исламское государство»*, — сказал он.
Макрон отметил, что считает произошедшее в последние дни грубой ошибкой альянса в регионе.
«Необходимо ясно подходить к ситуации. На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО», — добавил президент.
Ранее бывший вице-президент США Джо Байден предрёк исчезновение НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединённых Штатов в 2020 году.
Подробнее по теме — в материале RT.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Комментарии
В мире , Европа , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , Исламское государство , НАТО , Сирия , США , Турция , Франция
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