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Юнкер заплакал перед журналистами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Юнкер заплакал перед журналистами
Фото: Reuters
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, полномочия которого истекают этой осенью, на пресс-конференции по итогам саммита ЕС со слезами на глазах заявил, что этот саммит стал для него последним.
«Это был мой последний европейский саммит», — сказал Юнкер, отметив, что за пять лет пребывания на посту главы ЕК он участвовал почти в 150 саммитах, передает РИА «Новости».
«Я буду гордиться до последнего дня моей жизни, что мог служить Европе», — добавил он, после чего на его глазах появились слезы.
В это время в зале повисла пауза, после чего журналисты зааплодировали Юнкеру.
Напомним, Юнкер занимает свой пост с конца 2014 года, срок его полномочий составляет пять лет, они истекают в конце октября 2019 года.
Ранее звучали сомнения в том, сможет ли Юнкер доработать до окончания своих полномочий. Так, летом 2019 года он был отправлен на срочную операцию.
Кроме того, его неоднократно обвиняли в «пьянстве» и «бесстыдстве» после эпизодов, когда он едва стоял на ногах и почти падал на коллег-политиков на саммите НАТО в 2018 году.
А в мае 2017 года также сообщалось, что на саммит в Женеве он пришел в нетрезвом состоянии, постоянно врезался в людей и мебель, а также развязно общался со своими помощниками.
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Комментарии1
В мире , Европа , Brexit , Жан-Клод Юнкер , ЕС , Еврокомиссия , НАТО , РИА Новости
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