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Лукашенко назвал причину «мордобоя на площадях» 

Вести.Ru + ещё 1 50 минут назад
Лукашенко назвал причину «мордобоя на площадях»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как обстоят дела в белорусском парламенте. По его словам, он доволен отсутствием в нем гвалта, который имеет влияние на общество.
Белорусский лидер отметил, что парламент — это форум и столкновение идей.
"Просто у нас нет гвалта. Я через это прошел в своем парламенте, и мы видим на других стран. Что от этого хорошего?", — отметил глава Белоруссии.
По мнению Лукашенко, гвалт не нужен потому, что он немедленно в течение года переносится на общество, и тогда мордобой начинается на площадях. С соответствующим заявлением белорусский лидер выступил в Академии управления в Минске.
По словам Лукашенко, парламент страны должен быть спокойным и стабильным, но при этом активным в отстаивании интересов страны, сообщает БелТА. Также белорусский лидер отметил, что в парламенте нужно, чтобы и "по морде кому-нибудь могли дать". Лукашенко считает, что в высшем органе страны должны быть представлены все слои общества, он должен быть разношерстным, чтобы принимаемые законы могли соответствовать интересам всех граждан.
Александр Григорьевич заявил, что со временем Белоруссия придет к повышению роли политических партий в парламентской жизни. При этом глава страны отметил, что принимает и другие варианты, изучает их: "Это нормальный процесс, когда люди видят разные партии, разных людей, а не только одну личность или несколько человек".
Лукашенко отметил, что парламент — это очень серьезная школа будущих управленцев. По его словам, если бы он не прошел туда, то никогда не стал бы президентом.
"Я там научился больше, чем где-либо в жизни", — отметил белорусский президент.
Ранее Александр Лукашенко рассказал забавную историю о том, как вместе с Борисом Ельциным предложил Биллу Клинтону руководить Союзным государством, когда тот уже собирался покинуть пост руководителя США.
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Комментарии
В мире , СНГ , Борис Ельцин , Билл Клинтон , Александр Лукашенко
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