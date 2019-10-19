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Маск пообещал присмотреться к разработке российского инженера 

Lenta.ru + ещё 3 28 минут назад
Маск присмотрится к разработке российского инженера
Фото: РИА Новости
Американский предприниматель Илон Маск пообещал изучить разработки краснодарского инженера Алексея Игнатьева. Об этом он заявил в ходе выступления на форуме «Дело за малым», передает ТАСС.
Как рассказал сам Игнатьев, он внедрил операционную систему Linux в свой электромобиль Tesla. У Маска спросили, может ли инженер связаться с ним, чтобы подробнее рассказать о своих разработках.
«Да, конечно! Я думаю, что можно мои контакты дать», — ответил предприниматель.
Маск принял участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который проходит в Краснодаре 18 и 19 октября, по видеоконференцсвязи. Он поприветствовал участников мероприятия и похвалил российское образование.
Кубанцы позвали Маска на свое мероприятие в конце сентября 2019 года с помощью билборда, который они установили в Лос-Анджелесе неподалеку от офиса космической компании Маска SpaceX. На билборде была написана ставшая мемом в России фраза Kak tebe takoe, Elon Musk?, а также размещен QR-код, который вел на сайт с видеоприглашением.
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Комментарии
В мире , Наука и техника , Алексей Игнатьев , Илон Маск , SpaceX , ИТАР-ТАСС
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