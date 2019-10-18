Эрдоган: Мы не забыли невежливое письмо Трампа

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет письмо американского лидера Дональда Трампа , однако сейчас данный вопрос не стоит на повестке дня.

«Конечно, мы не забыли письмо Трампа, которое не имеет ничего общего с вежливостью. Но наше взаимное уважение не позволяет держать этот вопрос на повестке дня. Мы не придаем этому приоритета. Однако, когда придет время, будет сделано то, что нужно», — сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Ранее в распоряжение СМИ попало письмо Трампа, отправленное еще 9 октября Эрдогану. В письме Трамп использовал сугубо разговорную лексику. «Не валяй дурака!», «Не будь упертым парнем», — писал президент США, пытаясь отговорить Эрдогана от военной операции в Сирии.

Позже глава МИД Турции объяснил, что вторжение в Сирию началось в ответ на письмо Трампа.

Газета ВЗГЛЯД писала о новой дипломатии Трампа.