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Эрдоган: Мы не забыли невежливое письмо Трампа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Эрдоган: Мы не забыли невежливое письмо Трампа
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет письмо американского лидера Дональда Трампа, однако сейчас данный вопрос не стоит на повестке дня.
«Конечно, мы не забыли письмо Трампа, которое не имеет ничего общего с вежливостью. Но наше взаимное уважение не позволяет держать этот вопрос на повестке дня. Мы не придаем этому приоритета. Однако, когда придет время, будет сделано то, что нужно», — сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».
Ранее в распоряжение СМИ попало письмо Трампа, отправленное еще 9 октября Эрдогану. В письме Трамп использовал сугубо разговорную лексику. «Не валяй дурака!», «Не будь упертым парнем», — писал президент США, пытаясь отговорить Эрдогана от военной операции в Сирии.
Позже глава МИД Турции объяснил, что вторжение в Сирию началось в ответ на письмо Трампа.
Газета ВЗГЛЯД писала о новой дипломатии Трампа.
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В мире , Ближний Восток , Дональд Трамп , МИД Турции , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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